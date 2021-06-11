У Дніпрі зарізали бездомного: тіло знайшли на закинутій дачі – фото

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві бездомного. Слідчі вважають, що чоловік кілька разів вдарив товариша ножем. Потерпілий від отриманих ран одразу помер.
Про це повідомили поліції 7 червня о 23 годині. Тіло 31-річного чоловіка знайшли в закинутому дачному будинку житлового масиву "Придніпровськ".
Інший випадок Вбивство лідера рок-гурту "Лесик Band": у Львові суд виніс вирок безхатькові
Більше про цей випадок
- 29-річного зловмисника затримали за кілька днів після вбивства.
- За даними правоохоронців, чоловіки були товаришами.
- Однак у них трапився конфлікт.
- Молодший вхопився за ніж і почав ним бити бездомного.
- На тілі виявили ножові поранення у грудях та шиї.
- В помешканні зловмисника знайшли речі зі слідами крові.
Затриманий за вбивство бездомного в Дніпрі / Фото Нацполіції
Що загрожує затриманому
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.
Чоловікові 10 червня обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.Зверніть увагу! В Ізмаїлі 27 березня ромські підлітки вбили бездомного палицями. Вони до цього вимагали, щоб він просив гроші на булочки для них, однак чоловік відмовився. Згодом у мережах почали виявляти заклики до етнічних погромів у місті.