У Дніпрі зарізали бездомного: тіло знайшли на закинутій дачі – фото

11 червня 2021 , 12:07
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Джерело:

поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві бездомного. Слідчі вважають, що чоловік кілька разів вдарив товариша ножем. Потерпілий від отриманих ран одразу помер.

Про це повідомили поліції 7 червня о 23 годині. Тіло 31-річного чоловіка знайшли в закинутому дачному будинку житлового масиву "Придніпровськ".

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Більше про цей випадок

  • 29-річного зловмисника затримали за кілька днів після вбивства.
  • За даними правоохоронців, чоловіки були товаришами.
  • Однак у них трапився конфлікт.
  • Молодший вхопився за ніж і почав ним бити бездомного.
  • На тілі виявили ножові поранення у грудях та шиї.
  • В помешканні зловмисника знайшли речі зі слідами крові.


Затриманий за вбивство бездомного в Дніпрі / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманому

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Чоловікові 10 червня обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Зверніть увагу! В Ізмаїлі 27 березня ромські підлітки вбили бездомного палицями. Вони до цього вимагали, щоб він просив гроші на булочки для них, однак чоловік відмовився. Згодом у мережах почали виявляти заклики до етнічних погромів у місті.
Автор: Олександр Марчак