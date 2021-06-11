У Дніпрі зарізали бездомного: тіло знайшли на закинутій дачі – фото

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві бездомного. Слідчі вважають, що чоловік кілька разів вдарив товариша ножем. Потерпілий від отриманих ран одразу помер.

Про це повідомили поліції 7 червня о 23 годині. Тіло 31-річного чоловіка знайшли в закинутому дачному будинку житлового масиву "Придніпровськ".

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29-річного зловмисника затримали за кілька днів після вбивства.

За даними правоохоронців, чоловіки були товаришами.

Однак у них трапився конфлікт.

Молодший вхопився за ніж і почав ним бити бездомного.

На тілі виявили ножові поранення у грудях та шиї.

В помешканні зловмисника знайшли речі зі слідами крові.



Затриманий за вбивство бездомного в Дніпрі / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманому

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Чоловікові 10 червня обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.