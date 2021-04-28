У Дніпрі закликають містян не йти до церкви на Великдень, щоб уберегтися від локдауну

Медики та священники спільно звертаються до дніпрян з проханням масово не йти в церкву 2 травня. Оскільки скупчення людей можуть негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Через це контроль біля церков посилять. Їх патрулюватимуть екіпажі поліцейських.

Актуально У Дніпрі вкотре продовжили посилений карантин: перелік обмежень

Що заявили медики

Очільник міської клінічної лікарні № 21 Микола Турчин звернув увагу, що ситуація з коронавірусом доволі напружена.

Більшість госпіталізованих пацієнтів мають важкий перебіг хвороби.

Він додав, що на одного лікаря припадає близько 20 пацієнтів.

Яка позиція священнослужителів

Представники духовенства заявили, що найкраще, аби великодній кошик святив хтось один з сім'ї. І дуже бажано, аби це була людина, яка вакцинувалася або перенесла хворобу.

Вони зазначили, що святити паски та кошики будуть виключно на вулиці. Священники обіцяють контролювати кількість вірян та не допустити скупчення людей.

Усі 146 храмів в області контролюватимуть працівники Нацполіції.

Чи передбачені штрафи церквам за порушення карантину

До списку увійшли усі об'єкти. Зокрема й найменші – нещодавно на повір'ї збудували малесеньку церкву . Власник "храму" зробив це нібито з мистецькою метою.

У Дніпровській поліції заявили, що за порушення карантину штрафуватимуть: