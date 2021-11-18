Найбільше потерпають мешканці будинку №5. Трубу прорвало напередодні прямісінько під їхніми вікнами.

За день до цього У Харкові утворився багатометровий "гейзер": епічне відео прориву

Йде густий пар

Про це повідомили 18 листопада. Вода в цьому місці продовжує поступати й уже затопило навіть кілька гаражів. Проте туди досі не приїхали комунальники, які мали б займатися ремонтом.

Потоп на вулиці Придніпровська в Дніпрі: дивіться відео

За словами очевидців, прорив трапився під землею. Із каналізаційного люка на вулиці йде густий пар, який свідчить про високу температуру води. При цьому немає жодного неприємного запаху. Тому, ймовірно, прорвало тепломережу.

Місце прориву труби в Дніпрі / Фото "Інформатор"

Схожий інцидент у місті

26 серпня повідомили, що на вулиці Каштановій протягом 2 тижнів стояв жахливий сморід. Він ішов із місця прориву каналізації, який трапився на території приватного підприємства.

Через це звідти почали звільнятися працівники, а мешканці сусіднього будинку намагались звертатись до влади. Проте єдине, що зробили з проблемою – проклали "місточки" із піддонів.