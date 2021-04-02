Російський найманець, який брав участь у так званому "Війську Донському" переїхав з окупованої території у Дніпро. Його затримали правоохоронці та повідомили про підозру.

Чоловік жив на Луганщині та з травня до червня 2014 року входив до незаконного збройного формування окупантів "Всевелике Військо Донське". Він брав участь у терористичній діяльності, служив на "блокпостах".

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Що робив бойовик "Війська Донського"

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими зі зброєю в руках організовував та ніс службу на блокпостах. Вони були розташовані на дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

До обов'язків входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація та перевірка документів осіб, їх затримання, огляд та обшук авто. Окрім того, він мав повноваження і міг дозволяти водіям після проведення перевірки виїжджати з блокпосту.



Після виїзду з тимчасово окупованої Луганщини бойовик працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України. Його затримали оперативники Головного слідчого управління за супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Досудове розслідування триває.

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