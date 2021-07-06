Про арешт молдованина повідомили 6 липня. Запобіжний захід обирав Амур-Нижньодніпровський районний суд.
Цікаво Два брати зникли з біткойнами на суму 3,6 мільярда доларів
Що відомо про злочинця
Він відзначився шахрайством у особливо великих розмірах. Через це влада засудила його на 15 років позбавлення волі.
Але зловмисник ухилився від виконання вироку. Тому останній час він перебував у міжнародному розшуку.
Який запобіжний захід йому обрали
Його триматимуть під вартою упродовж найближчих 40 діб. Зауважимо, що влада України не може застосовувати повного покарання до чоловіка, оскільки він є іноземцем.
Наразі українське Міністерство юстиції очікує офіційний запит від Молдови щодо екстрадиції.
Останні випадки шахрайства в Україні
- На Львівщині в'язні продавали уявні сільськогосподарські товари.
- В Одесі дві жінки виманювали гроші у британця.
- На Львівщині чоловік оформив 25 кредитів на свою знайому.