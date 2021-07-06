Перебував у міжнародному розшуку: у Дніпрі затримали громадянина Молдови

У Дніпрі затримали та взяли під варту громадянина Молдови. Чоловік перебував у міжнародному розшуку. Він скоїв злочини за межами України: де саме – інформації немає.

Про арешт молдованина повідомили 6 липня. Запобіжний захід обирав Амур-Нижньодніпровський районний суд.

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Що відомо про злочинця

Він відзначився шахрайством у особливо великих розмірах. Через це влада засудила його на 15 років позбавлення волі.

Але зловмисник ухилився від виконання вироку. Тому останній час він перебував у міжнародному розшуку.

Який запобіжний захід йому обрали

Його триматимуть під вартою упродовж найближчих 40 діб. Зауважимо, що влада України не може застосовувати повного покарання до чоловіка, оскільки він є іноземцем.

Наразі українське Міністерство юстиції очікує офіційний запит від Молдови щодо екстрадиції.

Останні випадки шахрайства в Україні