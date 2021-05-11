У Дніпрі згорів приватний будинок: у пожежі загинув чоловік – фото, відео
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У Дніпрі вночі 11 травня в приватному секторі Індустріального района загорівся будинок. Власник загинув: він намагався загасити вогонь самотужки.
Джерело:ДСНС
Вогонь охопив територію понад 50 квадратних метрів. До її гасіння залучили 17 вогнеборців та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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Пожежа в Дніпрі: деталі
- Повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Змагання надійшло до служби порятунку о 02:35.
- Горів триповерховий приватний будинок.
У Дніпрі вночі горів приватний будинок / Фото ДСНС
- На місці події працівники ДСНС встановили, що осередок займання – у гаражі, на першому поверсі.
- Рятувальники локалізували пожежу о 03:13, а ліквідували о 03:40.
- Після того, як вогнеборцям вдалось загасити полум'я, вони виявили обгоріле тіло чоловіка.
Вогнеборці гасили пожежу майже впродовж години / Фото ДСНС
- Ймовірно, він загинув, коли намагався самостійно ліквідувати пожежу в гаражі.
Знищені вогнем приміщення / Фото ДСНС
- Вогонь знищив легковий автомобіль Mercedes, гараж та утеплювач будинку.
Каркас від згорілого авто / Фото ДСНС
Ліквідація пожежі рятувальниками: відео
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