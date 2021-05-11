У Дніпрі згорів приватний будинок: у пожежі загинув чоловік – фото, відео

У Дніпрі вночі 11 травня в приватному секторі Індустріального района загорівся будинок. Власник загинув: він намагався загасити вогонь самотужки.

Джерело:

ДСНС

Вогонь охопив територію понад 50 квадратних метрів. До її гасіння залучили 17 вогнеборців та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Пожежа в Дніпрі: деталі

  • Повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Змагання надійшло до служби порятунку о 02:35.
  • Горів триповерховий приватний будинок.


У Дніпрі вночі горів приватний будинок / Фото ДСНС

  • На місці події працівники ДСНС встановили, що осередок займання – у гаражі, на першому поверсі.
  • Рятувальники локалізували пожежу о 03:13, а ліквідували о 03:40.
  • Після того, як вогнеборцям вдалось загасити полум'я, вони виявили обгоріле тіло чоловіка.


Вогнеборці гасили пожежу майже впродовж години / Фото ДСНС

  • Ймовірно, він загинув, коли намагався самостійно ліквідувати пожежу в гаражі.


Знищені вогнем приміщення / Фото ДСНС

  • Вогонь знищив легковий автомобіль Mercedes, гараж та утеплювач будинку.


Каркас від згорілого авто / Фото ДСНС

Ліквідація пожежі рятувальниками: відео