Інцидент стався 5 листопада о 12:20. До екстренної служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка хотіла зістрибнути з мосту.

Важливо У Харкові два хлопці в один день вистрибнули з вікна: одного могли вбити

Жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством, помітив водій вантажівки. Він зупинився на узбіччі дороги та відвів жінку від краю мосту. Разом вони сиділи аж до приїзду правоохоронців та рятувальників.

Після цього жінку передали співробітникам швидкої допомоги. Відео подій на мості зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра.

Що стало причиною такого вчинку жінки

Як з'ясувалося згодом, жінка хотіла покінчити життя самогубством через проблеми з чоловіком. Про це стало відомо з передсмертної записки, яку вона залишила з речами на мосту.

Також вона залишила в записці телефон чоловіка, з яким відразу ж зв'язалися поліцейські, які приїхали на місце виклику.

Момент порятунку жінки у Дніпрі: дивіться відео

Подібні випадки траплялися у квітні та липні 2021 року. В обидвох випадках з життям намагалися покінчити чоловіки.