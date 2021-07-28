Немовля ледь не загинуло: у Дніпрі жінка з дитячим візком провалилась у заболочену річку
28 липня 2021 , 04:07
Джерело:"Інформатор"
На Лівому березі Дніпра жінка з дитячим візочком провалилась у канал річки Гнилокіш. У візочку перебувала 7-місячна дитина.
Інцидент трапився 26 липня. Подію у ДСНС офіційно наразі не прокоментували.
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Жінка з дитиною провалилась у річку: як усе було
- Потерпіла намагалася візочком переїхати високий бордюр, але не змогла.
- Тому жінка розвернулися. Зробивши крок назад, вона впала спиною вниз разом із малюком.
- Жінка провалилась у канал із зацвілою водою по шию.
- Врятував її водій маршрутки, що проїжджав повз. Чоловік кинувся у воду та витягнув коляску. За словами жінки, дитина ледь не загинув. Врятувало малюка те, що він був пристебнутим.
Що кажуть у міськраді Дніпрі
Після інциденту чиновники заявили, що планують зробити цю ділянку більш безпечною. Як запевнив голова адміністрації Амур-Нижньодніпровський району Руслан Вишневецький, роботи мають початися 28 липня.
За його словами, на небезпечній ділянці встановлять постійний металевий паркан. На це витратять гроші з міського бюджету, заплановані для встановлення аварійних огороджень після ДТП. Також поруч зроблять пішохідний перехід.