У Дніпрі жінка сіла на лавку та померла

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У Дніпрі зранку 6 травня до правоохоронців звернулися щодо смерті жінки. ЗМІ пишуть, що вона сіла на лавку, оскільки їй стало погано. Незадовго після цього вона впала. Коли медики приїхали, було вже пізно.

Джерело:

24 канал

Про це розповіли в поліції Дніпра у коментарі 24 каналу. Подія трапилася 5 травня приблизно о 10 годині ранку на вулиці Універсальній. 

Інший випадок Погано стало всім: у Києві до лікарні потрапила ціла сім'я і бригада швидкої допомоги

Більше про інцидент

  • На місце прибули правоохоронці, які направили тіло на судмедекспертизу.
  • Слідчі вважають, що це була природна смерть.
  • Як повідомляє "Дніпро оперативне", померла жінка, якій було 37 років. 
  • Вона спершу сказала, що болить серце.
  • Поряд був її чоловік. 
  • Після падіння дружини на землю, він одразу зателефонував у швидку.
Зверніть увагу! У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав літній чоловік на мотоциклі. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, 71-річний дідусь одразу помер.