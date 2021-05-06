У Дніпрі жінка сіла на лавку та померла

17:32

У Дніпрі зранку 6 травня до правоохоронців звернулися щодо смерті жінки. ЗМІ пишуть, що вона сіла на лавку, оскільки їй стало погано. Незадовго після цього вона впала. Коли медики приїхали, було вже пізно.