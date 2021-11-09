У Дніпрі жінка викликала поліцію через побої чоловіка, але сама накинулась на правоохоронця

На Батумській жінка повідомила в поліцію, що чоловік нападає на неї. Коли правоохоронці прибули, то зловмисник накинувся і на них. Раптово поліцейського почала бити сама заявниця.

Жінка зателефонувала до поліції зранку 9 листопада. Вона повідомила, що чоловік ударив її і розбив губу. Поліція інцидент наразі не коментує.

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Бив жінку знову

Співробітники поліції отримали повідомлення про напад на їхніх колег на вулиці Батумській. Коли правоохоронці прибули на місце події, то стали свідками справжнього побоїща, яке вчинила пара.

З'ясувалось, що поліцію викликала жінка, яка стала жертвою свого чоловіка. Правоохоронці, які прибули до них першими, поспілкувалися з чоловіком. Проте той несподівано знову вдарив жінку по обличчю.

Потерпіла накинулась на поліцейського

Дебоширу запропонували вийти надвір й він погодився. Коли чоловік вийшов із квартири, то несподівано накинувся на поліцейського, а потім вдарив його в щелепу. Зловмисника затримали та одягли на нього наручники.

У цей час заявниця у квартирі намагалася відібрати у поліцейського кайданки. Згодом вона вибігла з квартири і забризкала іншому правоохоронцю очі з балончика. Жінку також затримали.