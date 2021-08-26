До поліції звернулась мати потерпілого 25 серпня. Поліція підтвердила факт інциденту журналістам 24 каналу. Нам повідомили, що чоловік відмовився від розслідування.
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"Любовний" трикутник
Поліцейські швидко прибули на місце події. Співмешканка сказала їм, що чоловіка сірчаною кислотою облила сусідка. Адже саме у квартирі поруч перебував її співмешканець. Поліцейські згодом побачили, що сусідка в нетверезому стані.
Їх обох правоохоронці відвезли до відділку. З часом співмешканка потерпілого зізналась, що це вчинила вона. Постраждалого відвезли до міської лікарні №2 у відділення для людей з опіками. У якому він стані – не повідомляють.
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- В Одесі колишній спецпризначенець часто бив дружину. 15 серпня вона викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули, чоловік вийшов до них з рушницею. Його вдалося затримати.
- У Дніпрі жінка вбила співмешканця, бо він погрожував їй та 14-річній дочці. Батьки загиблого хотіли, щоб жінка сплатила за нього борги. Відомо, що померлий був раніше засуджений за вбивство.
- На Львівщині чиновник побив колишню співмешканку. Під час знущань вона тримала на руках маленьку дитину. Жінка спробувала відповісти кривднику, але він натомість почав ще сильніше її бити. Згодом він відвів її подалі від камер. У мережі згодом видалили відео інциденту.