До поліції звернулась мати потерпілого 25 серпня. Поліція підтвердила факт інциденту журналістам 24 каналу. Нам повідомили, що чоловік відмовився від розслідування.

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Поліцейські швидко прибули на місце події. Співмешканка сказала їм, що чоловіка сірчаною кислотою облила сусідка. Адже саме у квартирі поруч перебував її співмешканець. Поліцейські згодом побачили, що сусідка в нетверезому стані.

Їх обох правоохоронці відвезли до відділку. З часом співмешканка потерпілого зізналась, що це вчинила вона. Постраждалого відвезли до міської лікарні №2 у відділення для людей з опіками. У якому він стані – не повідомляють.

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