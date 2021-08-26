У Дніпрі жінка вилила на обличчя свого співмешканця сірчану кислоту

У провулку Добровольців у Дніпрі жінка розлила на 39-річного чоловіка сірчану кислоту. Відомо, що вони жили разом. Співмешканка не одразу визнала провину. Вона сказала, що це зробила сусідка.

До поліції звернулась мати потерпілого 25 серпня. Поліція підтвердила факт інциденту журналістам 24 каналу. Нам повідомили, що чоловік відмовився від розслідування.

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Поліцейські швидко прибули на місце події. Співмешканка сказала їм, що чоловіка сірчаною кислотою облила сусідка. Адже саме у квартирі поруч перебував її співмешканець. Поліцейські згодом побачили, що сусідка в нетверезому стані.

Їх обох правоохоронці відвезли до відділку. З часом співмешканка потерпілого зізналась, що це вчинила вона. Постраждалого відвезли до міської лікарні №2 у відділення для людей з опіками. У якому він стані – не повідомляють.

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