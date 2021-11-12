Про цю матір-героїню детальніше розповів керівник обласної лікарні Дніпра Сергій Риженко. Допис про жінку він оприлюднив у мережі 12 листопада.

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Що про неї відомо

Цю жінку звати Олександра та їй 42 роки. Вона очікує свого 15 малюка з трепетом і планує народжувати там, де й інших – у лікарні Мечникова.

Слід зазначити, що не всі роди жінки проходили легко. У неї є вада серця та важкі алергічні реакції. Тому неодноразово траплялись ускладнення.

Вона любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю,

– розповів Риженко.

Також він додав, що її чоловік працює на котельні. Щоб забезпечити свою сім'ю, він завжди бере 2 зміни. Кілька ЗМІ повідомили, що Олександра вже народила, проте головний лікар лікарні це ще не підтверджував.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Немовля завжди радіє матері.

Вона зустрічає проблеми з посмішкою.

Олександра 42 роки, живе у Дніпрі на Західному.

З трепетом чекає на появу свого 15 малюка.

Все життя "працює" дружиною та мамою.

Чоловік працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю.

Традиційно Сашко бажає народжувати дітей лише у лікарні Мечникова.

Має ваду серця, сильні алергічні реакції.

Були тяжкі ускладнення.

Для нас милішим за все, що її слова – ВІРА, СІМ'Я, МАТЕРИНСТВО – не вважаються застарілими та відсталими.

Вона любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю.

Сашко з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі.