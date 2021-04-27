У Дніпрі жінка влаштувала караоке у трамваї: відео
Курйозна ситуація в Дніпрі – пасажирка трамвая зайшла в салон з мікрофоном. І під мелодію наспівувала щось про кохання.
Джерело:телеграм Dnepr_Black
Це зафільмували інші пасажири трамвая №11. Він курсує за маршрутом Залізничний вокзал – вулиця Будівельників.
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Що відомо про караоке в трамваї
- За словами очевидців, інцидент стався в трамваї 27 квітня.
- Імпровізоване караоке влаштувала жіночка старшого віку.
- В руці у неї був золотий мікрофон.
- Вона мелодійно та не дуже голосно співала непопулярну пісню.
- На жаль, усіх слів не розібрати, але на записі чутно, як вона чітко промовляє "щастя любити".
- Проте інші пасажири сприйняли перформанс дніпрянки доволі спокійно, та ймовірно, насолоджувались мелодією.
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