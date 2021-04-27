Курйозна ситуація в Дніпрі – пасажирка трамвая зайшла в салон з мікрофоном. І під мелодію наспівувала щось про кохання.

Це зафільмували інші пасажири трамвая №11. Він курсує за маршрутом Залізничний вокзал – вулиця Будівельників. До теми Виїзний ресторан із алкоголем і кальяном: у Харкові тіктокери розважалися в карантин – відео Що відомо про караоке в трамваї За словами очевидців, інцидент стався в трамваї 27 квітня.

Імпровізоване караоке влаштувала жіночка старшого віку.

В руці у неї був золотий мікрофон.

Вона мелодійно та не дуже голосно співала непопулярну пісню.

На жаль, усіх слів не розібрати, але на записі чутно, як вона чітко промовляє "щастя любити".

Проте інші пасажири сприйняли перформанс дніпрянки доволі спокійно, та ймовірно, насолоджувались мелодією.