Про це рятувальникам повідомила родичка жінки. 13 липня працівники ДСНС звільнили потерпілу. Згодом вони відвезли її в міську лікарню №16.
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Пролежала кілька діб
Жінка розповіла, що послизнулась та впала на підлогу у ванній кімнаті. Під час падіння випадково застрягла рукою між водопровідними трубами.
Потерпіла тривалий час не могла звільнитися. Вона пролежала так щонайменше кількох діб.
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Рятувальники звільнили потерпілу
- Працівники ДСНС за допомогою вантажної мотузки підняли жінку з підлоги.
- Потім розтиснули металеві труби та вивільнили її руку.
- Жінку відвели до карети екстреної медичної допомоги.
- Згодом її госпіталізували з діагнозом "синдром тривалого стиснення та виснаження".
- Для порятунку залучили 4 людини та 1 рятувальну техніку.