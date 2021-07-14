Про це рятувальникам повідомила родичка жінки. 13 липня працівники ДСНС звільнили потерпілу. Згодом вони відвезли її в міську лікарню №16.

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Пролежала кілька діб

Жінка розповіла, що послизнулась та впала на підлогу у ванній кімнаті. Під час падіння випадково застрягла рукою між водопровідними трубами.

Потерпіла тривалий час не могла звільнитися. Вона пролежала так щонайменше кількох діб.

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Рятувальники звільнили потерпілу

Працівники ДСНС за допомогою вантажної мотузки підняли жінку з підлоги.

Потім розтиснули металеві труби та вивільнили її руку.

Жінку відвели до карети екстреної медичної допомоги.

Згодом її госпіталізували з діагнозом "синдром тривалого стиснення та виснаження".

Для порятунку залучили 4 людини та 1 рятувальну техніку.

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