Кілька днів пролежала у ванній: у Дніпрі жінка застрягла між трубами

У Дніпрі на Набережній Перемоги жінка випадково поклала руку між трубами та застрягла. За словами потерпілої, вона просиділа так кілька діб.

Про це рятувальникам повідомила родичка жінки. 13 липня працівники ДСНС звільнили потерпілу. Згодом вони відвезли її в міську лікарню №16.

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Пролежала кілька діб

Жінка розповіла, що послизнулась та впала на підлогу у ванній кімнаті. Під час падіння випадково застрягла рукою між водопровідними трубами.

Потерпіла тривалий час не могла звільнитися. Вона пролежала так щонайменше кількох діб.

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Рятувальники звільнили потерпілу

Працівники ДСНС за допомогою вантажної мотузки підняли жінку з підлоги.

Потім розтиснули металеві труби та вивільнили її руку.

Жінку відвели до карети екстреної медичної допомоги.

Згодом її госпіталізували з діагнозом "синдром тривалого стиснення та виснаження".

Для порятунку залучили 4 людини та 1 рятувальну техніку.