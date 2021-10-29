У Дніпрі живцем згоріли 2 людей: моторошні фото та відео

У Чечелівському районі Дніпра сталася пожежа в одній із квартир 16-поверхівки. туди одразу прибули рятувальники та почали евакуйовувати людей із сусідніх помешкань. Проте 2 жителів квартири, де сталося загоряння на той момент уже були мертвими.

Про інцидент на вулиці Академіка Янгеля повідомили в ДСНС о пів на 4 годину ночі. Заявник сказав, що горить квартира на 11 поверсі.

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Згоріло практично все

По приїзду фахівці вивели на свіже повітря 6 людей, які були в задимленому приміщенні. Потім вони почали гасити квартиру. Полум'я швидко поширювалося та загалом охопило 45 квадратних метрів.

Жахлива пожежа квартири в Дніпрі / Фото ДСНС

У помешканні були знищені речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири. Тіла померлих виявили під час гасіння.

Пожежу погасили приблизно за годину. Після того туди прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини трагедії. Причину загоряння поки не називали

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22 жовтня повідомили, що під Харковом загорівся житловий будинок. Коли рятувальники гасили пожежу, виявили 3 тіла. Виявилося, що це були літні чоловік із жінкою та їхній 40-річний син.

Правоохоронці одразу почали досліджувати місце трагедії. Згодом вони констатували, що це сталося через елементарне недотримання правил пожежної безпеки.