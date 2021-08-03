Ударами зламали щелепу: у Дніпрі жорстко побили кота Рижика – фото 18+

У Дніпрі волонтери намагаються врятувати кота Рижика, якого раніше жорстко побили. 2 серпня повідомили, що в нього діагностували перелом щелепи, забої та інші травми.

Заклик допомогти врятувати тварину написала волонтерка Ольга Уманчик. Однак вона не вказала, хто саме скоїв це з Рижиком.

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Били прицільно

Жінка розповіла, що тварину били прицільно по голові. Це, ймовірно, робили, щоб вбити Рижика. На вулиці кіт практично помер. Через травми він не міг їсти, тому зазнав критичної втрати ваги.

Які рани виявили в кота:

зламана щелепа;

зламані пальці на передній лапі;

черепно-мозкова травма;

рвані рани й садна по всій голові;

садна по тілу.

Окрім всього, на нижній щелепі була рана, яка прогнила. Тому зараз там просто дірка. З цієї та інших ран йде моторошний запах гниття.



Рани на щелепі кота Рижика / Фото Ольги Уманчик

Скільки потрібно на лікування

За словами волонтерки, перші кілька днів порятунку Рижика коштуватимуть 1 000 – 1 500 гривень. Однак також потрібне й хірургічне втручання. Зокрема, операція по остеосинтезу зламаних кісток щелепи вартуватиме щонайменше 4 300 гривень.

Травмованому коту Рижику обробляють рани/ Фото Ольги Уманчик

Якщо ви бажаєте допомогти в лікуванні цього кота, це можна зробити грошовим переказом на банківські карти міні-притулку.4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга;4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга. У призначенні платежу потрібно писати "Фінансова допомога для кота Рижика"