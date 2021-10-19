У Дніпрі зіштовхнулися дві вантажівки: відео моменту ДТП

На перехресті Дарницького шосе та Шолохова зіткнулись фура з вантажівкою. Про постраждалих внаслідок ДТП не повідомляють.

Вантажівки зіштовхнулися близько 11 години 19 жовтня. У мережі опублікували відео моменту ДТП.

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Деталі ДТП

Вантажівка рухалася Донецьким шосе в бік селища Слобожанське. В цей час фура рухалася в протилежному напрямку.

Водій фури почав повертати на Шолохова, в результаті чого вони зіштовхнулися. Чи постраждав хтось внаслідок аварії поки що не повідомили.

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