У Дніпрі зіштовхнулися дві вантажівки: відео моменту ДТП

19 жовтня 2021 , 17:16
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Джерело:

телграм Ситуаційного Дніпра

На перехресті Дарницького шосе та Шолохова зіткнулись фура з вантажівкою. Про постраждалих внаслідок ДТП не повідомляють.

Вантажівки зіштовхнулися близько 11 години 19 жовтня. У мережі опублікували відео моменту ДТП.

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Деталі ДТП

Вантажівка рухалася Донецьким шосе в бік селища Слобожанське. В цей час фура рухалася в протилежному напрямку.

Водій фури почав повертати на Шолохова, в результаті чого вони зіштовхнулися. Чи постраждав хтось внаслідок аварії поки що не повідомили.

У Дніпрі зіштовхнулися вантажівки: дивіться відео

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  • У Красноградському районі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.
  • Внаслідок ДТП загинули 3 людини. Ще 3 особи – травмовані.
  • Правоохоронці відкрили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху.
  • Винуватець аварії може отримати від 5 до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати машинами на термін до 3 років.
Автор: Марта Кушка