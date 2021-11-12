У Дніпрі зіткнулися скутерист Glovo та Honda: постраждав чоловік

На розі вулиць Робочої та Каверіна в Дніпрі зіштовхунилися скутерист служби доставки Glovo та легковик Honda. У результаті аварії постраждав водій скутера.

Потерпілого з важкими травмами одразу відвезли до лікарні. Аварія сталася 12 листопада близько 13:15. Журналісти 24 каналу намагалися звернутись за коментарем до поліції, однак там поки що не відповідають.

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Деталі ДТП

За попередньою інформацією, авто та скутер їхали Робочою в один бік. Якоїсь миті скутерист різко повернув, не подавши жодних сигналів.

Внаслідок раптових дій сталася ДТП. Водій легковика вивернув кермо, щоб уникнути удару, і врізався у паркан.

У Дніпрі зіштовхнулися легковик та скутерист / Фото "інформатора"

У результаті аварії водій скутера зазнав серйозних травм. У нього – зламаний таз та закрита черепно-мозкова травма. Потерпілого відвезли до 16-ї лікарні.

На місці працюють поліцейські. Усі обставини встановить слідчий із ДТП.