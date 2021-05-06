У Дніпрі значно подорожчає паркування: місто поділили на 4 зони

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Міськрада Дніпра планує значно збільшити ціну паркування в місті. Ділянки, де можна паркуватись, розіб'ють на 4 зони з різними цінами. На обладнаних майданчиках паркування коштуватиме найбільше.

Джерело:

міськрада Дніпра

Цю інформацію оприлюднили в проєкті відповідного рішення на сайті міськради. Громадські слухання щодо цього питання мають відбутись 6 травня.

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Якою буде вартість паркування

Усі обладнані шлагбаумом майданчики віднесли до зони Z. Там вартість сягатиме 20 гривень за годину.

Всі інші – це лише відведені майданчики для паркування. На них ціни будуть різними.

Зона А

Нею окреслили центральну частину міста, де вартість буде 18 гривень за годину. До неї входять території:

  • по вулиці Старокодацькій до вулиці Воскресенської;
  • по вулиці Воскресенській до вулиці Князя Володимира Великого;
  • по вулиці Князя Володимира Великого до вулиці Шолом Алейхема;
  • по вулиці Шолом-Алейхема до вулиці Барикадної;
  • по вулиці Барикадній до проспекту Дмитра Яворницького;
  • по проспекту Дмитра Яворницького;
  • по вулиці Барикадній до вулиці Гоголя;
  • по вулиці Гоголя до вулиць Паторжинського, Воскресенської та Старокодацької.

Зона В

Це вся територія неподалік від центру Дніпра. Там ціна буде 15 гривень за годину. До зони входять такі ділянки:

  • від вулиці Сімферопольської до вулиці Січеславської Набережної;
  • по вулиці 6-ї Стрілецької Дивізії до вулиці Січеславська Набережна;
  • від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Набережної Заводської та вулиці Павлова;
  • по вулиці Павлова до вулиці Щепкіна;
  • від вулиці Щепкіна по проспекту Сергія Нігояна до проспекту Пушкіна;
  • по проспекту Пушкіна до проспекту Олександра Поля;
  • по проспекту Олександра Поля до вулиці Володимира Антоновича;
  • від вулиці Володимира Антоновича до вулиці Костомарівської;
  • вiд вулиці Костомарівської до вулиці Короленка;
  • вiд вулиці Короленка по вулиці Святослава Хороброго до вулиці Гоголя;
  • від вулиці Святослава Хороброго по вулиці Гоголя до вулиці Гусенка;
  • від вулиці Гусенка по вулиці Феодосіївській до проспекту Гагаріна;
  • від вулиці Феодосіївської по проспекту Гагаріна до вулиці Чернишевського;
  • по вулиці Спаській до вулиці Сімферопольської;

А до зони С входить решта території міста. Там паркування коштуватиме 10 гривень за годину.

Зверніть увагу! Від 31 березня в Україні за паркування можна розплачуватись у платіжних терміналах і банківських автоматах. Також Кабмін ввів нові правила облаштування місць для паркування. Детальніше про нововведення – за посиланням.