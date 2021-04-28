"Дніпроводоканал" підготував новий порядок формування тарифів на 2022 рік.Там передбачили значне збільшення цін. Це поширюється як на водопостачання, так і на водовідведення.

Ціну послуг підприємство планує підняти тарифи, щоб вони були економічно обґрунтовані. Тобто головною причиною щорічної зміни розміру тарифів є зростання собівартості виробництва. Корисно Як заощаджувати на комунальних платіжках Які ціни будуть наступного року Вода для дніпрян у 2022 подорожчає на 1, 7098 гривні, тобто коштуватиме 7, 8898 гривні.

Вартість каналізації збільшиться на 1, 7330 гривні. Відтак її ціна буде 6, 7130 гривні. Скільки зараз коштують послуги "Дніпроводоканалу" Від 1 січня 2021 року дніпряни платять за 1 кубометр води 14, 928 гривні.

За кубометр каналізації ціна – 10, 356 гривні.

Тобто загальний роздрібний тариф на воду в Дніпрі – 25, 284 гривні за 1 кубометр.

Наступного року вартість кубометру сягатиме 33, 1831 гривні. Зверніть увагу! З 1 травня в Україні буде фіксована ціна газу. Рішення про це ухвалили 7 квітня. Про всі переваги та нюанси річного тарифу – за посиланням.