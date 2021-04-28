У Дніпрі значно збільшаться ціни на воду: скільки платитимуть за комуналку жителі міста
"Дніпроводоканал" підготував новий порядок формування тарифів на 2022 рік.Там передбачили значне збільшення цін. Це поширюється як на водопостачання, так і на водовідведення.
Джерело:"Дніпроводоканал"
Ціну послуг підприємство планує підняти тарифи, щоб вони були економічно обґрунтовані. Тобто головною причиною щорічної зміни розміру тарифів є зростання собівартості виробництва.
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Які ціни будуть наступного року
- Вода для дніпрян у 2022 подорожчає на 1, 7098 гривні, тобто коштуватиме 7, 8898 гривні.
- Вартість каналізації збільшиться на 1, 7330 гривні. Відтак її ціна буде 6, 7130 гривні.
Скільки зараз коштують послуги "Дніпроводоканалу"
- Від 1 січня 2021 року дніпряни платять за 1 кубометр води 14, 928 гривні.
- За кубометр каналізації ціна – 10, 356 гривні.
- Тобто загальний роздрібний тариф на воду в Дніпрі – 25, 284 гривні за 1 кубометр.
- Наступного року вартість кубометру сягатиме 33, 1831 гривні.
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