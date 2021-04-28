У Дніпрі значно збільшаться ціни на воду: скільки платитимуть за комуналку жителі міста

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"Дніпроводоканал" підготував новий порядок формування тарифів на 2022 рік.Там передбачили значне збільшення цін. Це поширюється як на водопостачання, так і на водовідведення.

Джерело:

"Дніпроводоканал"

Ціну послуг підприємство планує підняти тарифи, щоб вони були економічно обґрунтовані. Тобто головною причиною щорічної зміни розміру тарифів є зростання собівартості виробництва.

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Які ціни будуть наступного року

  • Вода для дніпрян у 2022 подорожчає на 1, 7098 гривні, тобто коштуватиме 7, 8898 гривні.
  • Вартість каналізації збільшиться на 1, 7330 гривні. Відтак її ціна буде 6, 7130 гривні.

Скільки зараз коштують послуги "Дніпроводоканалу"

  • Від 1 січня 2021 року дніпряни платять за 1 кубометр води 14, 928 гривні.
  • За кубометр каналізації ціна – 10, 356 гривні.
  • Тобто загальний роздрібний тариф на воду в Дніпрі – 25, 284 гривні за 1 кубометр.
  • Наступного року вартість кубометру сягатиме 33, 1831 гривні. 
Зверніть увагу! З 1 травня в Україні буде фіксована ціна газу. Рішення про це ухвалили 7 квітня. Про всі переваги та нюанси річного тарифу – за посиланням