У Дніпрі знайшли мертвим 22-річного хлопця, який стрибнув з мосту
23 липня 2021 , 22:26Читать новость на русском
Джерело:"Информатор"
У Дніпрі 22-річний Денис Назаренко стрибнув з Центрального мосту. Інцидент стався ввечері 21 липня близько 23 години.
Правоохоронці шукали чоловіка протягом двож днів і 23 липня знайшли його мертвим. Про це видання "Информатор" повідомляє з посиланням на волонтерів.
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Що відомо про інцидент
Денис Назаренко 21 липня пізно ввечері стрибнув з Центрального мосту в Дніпрі.
- Жахливий інцидент стався близько 23 години.
Наразі співробітники поліції встановлюють обставини загибелі молодого чоловіка.Зверніть увагу! В Одесі 15 червня дідусь хотів стрибнути з балкона 16-поверхівки
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