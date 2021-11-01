Дівчина мешкала у Штабному провулку у Дніпрі. Вона пішла з дому зранку й не повернулася. Про знайдене тіло повідомили волонтери 1 листопада.

Зверніть увагу У Дніпрі знайшли мертвою жінку, яка пішла з дому босоніж

Знайшли мертвою у занедбаному дворі

Відколи неповнолітня пішла з дому, про неї не було ніякої інформації. Зв’язок із дівчиною обірвався. На пошуки відправились волонтери, поліція, рідні та багато небайдужих мешканців Дніпра.



Згодом волонтери повідомили, що Валерію знайшли мертвою у занедбаному дворі. Вони практично наштовхнулися на тіло дівчини.

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