Дівчина мешкала у Штабному провулку у Дніпрі. Вона пішла з дому зранку й не повернулася. Про знайдене тіло повідомили волонтери 1 листопада.
Зверніть увагу У Дніпрі знайшли мертвою жінку, яка пішла з дому босоніж
Знайшли мертвою у занедбаному дворі
Відколи неповнолітня пішла з дому, про неї не було ніякої інформації. Зв’язок із дівчиною обірвався. На пошуки відправились волонтери, поліція, рідні та багато небайдужих мешканців Дніпра.
Згодом волонтери повідомили, що Валерію знайшли мертвою у занедбаному дворі. Вони практично наштовхнулися на тіло дівчини.
Схожий випадок у Львові
- 28 жовтня знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів.
- Дівчина зникла напередодні вночі зі свого дому у самісінькій піжамі.
- Тіло Анастасії виявили на Піскових озерах на кількаметровій глибині у водоймі.
- За даними від правоохоронців, дівчина залишила вдома передсмертну записку, де зазначила, що хоче скоїти самогубство.