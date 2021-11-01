У Дніпрі знайшли мертвою безвісти зниклу 16-річну дівчину

1 листопада 2021 , 11:19

Джерело:

фейсбук волонтерської групи "Пошук зниклих дітей"

16-річна Валерія Статюха зникла 31 жовтня. Вже наступного дня зранку її тіло знайшли пошукові волонтери.

Дівчина мешкала у Штабному провулку у Дніпрі. Вона пішла з дому зранку й не повернулася. Про знайдене тіло повідомили волонтери 1 листопада.

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Знайшли мертвою у занедбаному дворі

Відколи неповнолітня пішла з дому, про неї не було ніякої інформації. Зв’язок із дівчиною обірвався. На пошуки відправились волонтери, поліція, рідні та багато небайдужих мешканців Дніпра.

Згодом волонтери повідомили, що Валерію знайшли мертвою у занедбаному дворі. Вони практично наштовхнулися на тіло дівчини.

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  • 28 жовтня знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів.
  • Дівчина зникла напередодні вночі зі свого дому у самісінькій піжамі.
  • Тіло Анастасії виявили на Піскових озерах на кількаметровій глибині у водоймі.
  • За даними від правоохоронців, дівчина залишила вдома передсмертну записку, де зазначила, що хоче скоїти самогубство.
Автор: Марта Кушка