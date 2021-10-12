У Дніпрі знайшли останки добровольця Другої світової: просто робили фундамент

У Дніпрі під час будівництва фундаменту виявили останки воїна Другої світової війни. Згодом фахівці їх дослідили, що це найімовірніше не простий солдат, а доброволець.

Про розкопки на Байкальській вулиці історики розповіли 12 жовтня. Фахівці вважають, що цей чоловік загинув приблизно в 1941 році.

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Деталі дослідження решток

Першим останки виявив робітник, який викопував яму, щоб створити там фундамент. Мовиться про територію садового товариства "Металург". Туди прибули правоохоронці, які звернулися до фахової організації "Пошук-Дніпро".

Спеціалісти почали робити там розкопки та знайшли не лише останки, а й саперську лопатку, набої та інші особисті речі. На те, що чоловік був добровольцем вказує його металева коронка на зубі. Завдяки цій деталі історики впевнено сказали, що загиблий був не призовного віку. Також припускають, що він був місцевим мешканцем.

Історики проводять дослідження решток / Фото "Відкритий"

Інша знахідка нещодавно

Поблизу села Соколівка на Львівщині виявили масове поховання воїнів УПА. Історики встановили, що більшість із них загинули в молодому віці від вогнепальних ран. Тому, ймовірно, це всі ці люди були жертвами боїв.

Проте в кількох загиблих виявили також травми, які завдали тупим предметом. На думку істориків, воїни отримали їх незадовго до смерті або в момент загибелі.