У Дніпрі знову помітили гігантський смерч: вражаюче відео

9 червня 2021 , 16:46
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Джерело:

Телеграм-канал "Дніпро зараз"

У Дніпрі знову помітили вихор, який утворився прямісінько на вулицях міста. Його очевидці змогли зняти на відео. Цього разу торнадо був значно більшим, ніж за день до цього.

Про це повідомили в мережі 9 червня. Точний час, коли утворився вихор автор ролика не вказував.

Також там У Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків негоди: підтоплені ще 26 будинків і 55 дворів 

Більше про цей торнадо

Цього разу вихор зафіксували в житловому масиві "Тополя". На відео видно, як потік повітря сформувався в струмінь і розтягнувся до самого неба.

Тривалість відео – приблизно 30 секунд. Однак автор ролика вказав на те, що природне явище почалося скоріше.

Смерч, який пронісся вулицями Дніпра: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"

Коли був попередній смерч

  • У Дніпрі 8 червня пройшла сильна злива з грозами та градом.
  • Також там помітили смерч, який пронісся на одному з місцевих пустирів.
  • Це трапилося на вулиці Космічній.
  • Там це явище природи тривало приблизно стільки ж часу.
Зверніть увагу! У Маріуполі вдень 8 червня падав сильний дощ. За годину він затопив вулиці, підземний перехід та сусідні села. Місцеві мешканці потерпають від негоди вже вдруге за тиждень.
Автор: Олександр Марчак