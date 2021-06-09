У Дніпрі знову помітили гігантський смерч: вражаюче відео

У Дніпрі знову помітили вихор, який утворився прямісінько на вулицях міста. Його очевидці змогли зняти на відео. Цього разу торнадо був значно більшим, ніж за день до цього.
Про це повідомили в мережі 9 червня. Точний час, коли утворився вихор автор ролика не вказував.
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Більше про цей торнадо
Цього разу вихор зафіксували в житловому масиві "Тополя". На відео видно, як потік повітря сформувався в струмінь і розтягнувся до самого неба.
Тривалість відео – приблизно 30 секунд. Однак автор ролика вказав на те, що природне явище почалося скоріше.
Смерч, який пронісся вулицями Дніпра: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"
Коли був попередній смерч
- У Дніпрі 8 червня пройшла сильна злива з грозами та градом.
- Також там помітили смерч, який пронісся на одному з місцевих пустирів.
- Це трапилося на вулиці Космічній.
- Там це явище природи тривало приблизно стільки ж часу.