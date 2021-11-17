У Дніпрі з руки пам'ятника Леніну зробили пісуар: фото інсталяції

Декомунізація в Україні триває вже кілька років. Проте завжди є речі, які неабияк дивують. Зокрема, у Дніпрі зробили пісуар із руки пам'ятника Леніну.

Фото цього арт-об’єкту оприлюднили в мережі 16 листопада. Проте невідомо, де саме зробили цю інсталяцію.

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Пісуар із руки Леніна в Дніпрі / Фото Павла Цвігуна

Там є не тільки рука

На фото помітно, що в руці Ілліча вмонтована велика чашка. Тому, ймовірно, це туалет якогось із місцевих пабів.



Гідне уславлення СРСР у Дніпрі / Фото Павла Цвігуна

Окрім руки знесеного пам'ятника там є й інші згадки СРСР. На внутрішній стороні дерев'яної кришки унітазу вирізьблений герб тоталітарної держави. Окрім цього, за відвідувачами туалету спостерігає голова Леніна, яку замкнули за ілюмінатором у зливному бачку.



"Підглядувач" Ленін у зливному бачку / Фото Павла Цвігуна

Коли знесли цей пам'ятник

Пам'ятник Леніна стояв навпроти Центрального універмагу Дніпра. Однак 22 лютого 2014 року туди прийшли активісти, які вирішили провести декомунізацію. Постаменту підпиляли ноги, а водій автокрана зачепив і повалив його під бурхливі оплески.

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