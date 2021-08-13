Трішки засмутився: як у Дніпрі реставрували скульптуру

У Дніпрі на Михайла Грушевського реставрували маскарона – скульптуру у формі голови. Він розміщений на будівлі колишньої трикотажної фабрики. Раніше скульптура мала звичайний вираз обличчя. Після відновлення вираз обличчя став сумним.

Про результат оновлення скульптури розповіли 12 серпня. У мережі виклали відповідні фото.

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Реставратори були не в гуморі

З 2018 до кінця 2020 року реставрували колишню трикотажну фабрику. Макрон, який розташований на будівлі, теж відновили. Помітно, що скульптура кардинально змінилася. Якщо раніше маскарон мав привітніший вираз обличчя, то зараз він сумний і дещо незадоволений.

Маскарон – вид скульптурної прикраси у вигляді голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Колись їх будували, щоб відлякувати злих духів, щоб ті не потрапили в будинок. Зараз – це просто декоративний елемент.



Як скульптура виглядала до реставрації / Фото "Інформатор"

Як повідомляє "Дніпро Обласний", скульптуру назвали "пам'ятник тещі". Також зазначають, що реставратори, очевидно, були засмучені, коли відновлювали маскарона. Адже її "настрій" зовсім відрізняється від того, що був раніше.

Будівлю трикотажної фабрики звели ще в 1914 році. Проєкт розробив архітектор Дітріх Тіссен. Стиль – модерн.

У Дніпрі на будівлі колишньої трикотажної фабрики реставрували маскарона / Фото "Інформатор"