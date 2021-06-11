Про ситуацію на вулицях Дніпра повідомили місцеві телеграм-канали. Чи не найбільше постраждав Лівий берег міста.

Важливо Чи покинуть Україну дощі та грози: погода на вихідних 12 – 13 червня

Однак і на Правобережжі 11 червня лило, мов з відра, майже весь день. Зауважимо, що раніше синоптики попереджали містян про погіршення погоди та похолодання.

За даними Укргідрометцентру, дощі та грози в області не припиняться щонайменше до 15 червня. Середня температура повітря коливатиметься у межах +23...+26 градусів.

Негода у Дніпрі: останні новини

7 червня на Дніпропетровщині дощі затопили понад 26 житлових будинків та 55 дворів.

8 червня на місцевому пустирі пронісся смерч. Після нього виникла сильна гроза та град.

9 червня у Дніпрі внаслідок негоди обвалилася частина Січеславської набережної. На місці інциденту утворилася небезпечна прірва.

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