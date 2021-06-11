На зміну граду прийшла злива: Дніпро знов потерпає від потужної негоди – відео

11 червня 2021 , 22:17

Джерело:

телеграм-канал "Днепр Сейчас"

Не встигли мешканці Дніпра оговтатися від граду, як вулиці міста затопила злива. Через величезну кількість води вулиці міста перетворилися на ріки.

Про ситуацію на вулицях Дніпра повідомили місцеві телеграм-канали. Чи не найбільше постраждав Лівий берег міста.

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Однак і на Правобережжі 11 червня лило, мов з відра, майже весь день. Зауважимо, що раніше синоптики попереджали містян про погіршення погоди та похолодання.

За даними Укргідрометцентру, дощі та грози в області не припиняться щонайменше до 15 червня. Середня температура повітря коливатиметься у межах +23...+26 градусів.

Негода у Дніпрі: останні новини

  • 7 червня на Дніпропетровщині дощі затопили понад 26 житлових будинків та 55 дворів.
  • 8 червня на місцевому пустирі пронісся смерч. Після нього виникла сильна гроза та град.
  • 9 червня у Дніпрі внаслідок негоди обвалилася частина Січеславської набережної. На місці інциденту утворилася небезпечна прірва.

Вулиці Дніпра перетворилися на річки: дивіться відео

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Автор: Альона Захарова