Дніпро в червоній зоні: чи змінилась ситуація з транспортом

Поки що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки не приймала жодного рішення, яке б посилювало обмеження щодо транспорту. Наразі діють ті правила, прийняті раніше. Проте кількість людей у транспорті зменшилась, а таксі значно подорожчало.

У Дніпрі з 18 жовтня ввели червону зону. Про це розповів голова профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий 18 жовтня.

Зверніть увагу У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список

Правила не змінилися

Михайло Тонконогий каже, що поки комісія з питань ТЕБ ​​та НС не приймала ніякого рішення, яке б посилювали карантинні обмеження щодо транспорту. Поки що діють ті обмеження, які взяли на національному рівні.

Автовокзали та автостанції працюють згідно з розкладом. Лише в приміщеннях і при посадці в автобуси посилили контроль за дотриманням санітарних правил. Тому пасажирів просять не забувати носити маски та користуватися антисептиками.

Тонконогий закликав керівників бізнесу підготуватися до того, що рух транспорту можуть обмежити. Тому він радить їм замовити регулярні спецперевезення для своїх співробітників.

Людей у маршрутках менше, а таксі подорожчали

За даними "Інформатор", людей у громадському транспорті значно менше. Черг до маршруток або вагонів немає ніде. Наприклад, в трамваях маршруту №1 практично немає стоячих пасажирів.

У Дніпрі ситуація з міським транспортом майже не змінилася / Фото "Інформатор"

Погіршилась ситуація з доїздом на таксі. Вранці жителям Лівого берега, Тополя й інших було важко доїхати на роботу. Виявилось, що майже всі авто зайняті, а вартість проїзду різко зросла.