Дніпро пішло під воду: місто затопила шалена злива

Чергова злива, яка 17 червня накрила Дніпро, за лічені хвилини перетворила проспекти та вулиці у моря. Автівки по вікна плавали у воді, а людям вона сягала пояса.

Літо у Дніпрі почалося і продовжується сильними опадами. Інколи вони буквально паралізовують місто.

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Вулиці Дніпра затопило

Приблизно годину 17 червня у Дніпрі лив дощ. І якщо зазвичай найбільше страждає Лівий берег, то цього разу негативні наслідки відчули жителі майже всіх районів міста.

По дорозі до Слобожанського проспекту в районі наземного пішохідного переходу праву смугу руху затопило так сильно, що кілька машин застрягли в калюжі, не маючи можливості зрушити з місця.

Справжнє озеро утворилося також на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Там автівки не застрягали, однак пливли вулицями.

У критичному стані опинилися віадук, Байкальська, Воскресенська, Діївка, вулиці Виноградна, Каруни (під віадуком) і Дементьєва.

Каналізацію прорвало, впало дерево

На перетині вулиць Європейської та Володимира Великого, в провулку Чумацькому і на вулиці 8 Березня прорвало каналізацію.

Крім того, на проспекті Пушкіна внаслідок негоди на проїжджу частину впало дерево. Воно обірвало дроти та заблокувало проїзд.



У Дніпрі знову пройшов сильний дощ / Фото "Інформатора"



Автівки плавали вулицями / Фото "Інформатора"

Наслідки зливи у Дніпрі: дивіться відео

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 18 червня у Дніпрі рятувальники борються з наслідками зливи. Протягом останньої доби до них надійшло 138 звернень щодо підтоплень, від початку негоди – 719.

Надзвичайники здійснили обхід 47 будинків та подвір'їв. Роботи по відкачуванні води тривають: у Дніпрі залишились підтопленими 101 двір та 50 житлових будинків. За добу відкачали 46 794 метрів кубічних води.