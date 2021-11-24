Двом підліткам, які у Кривому Розі жорстоко побили і зґвалтували жінку, оголосили про підозру
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
Двоє 15-річних підлітків жорстоко побили, пограбували та зґвалтували жінку й пішли розважатися в нічний клуб. Поліція затримала зловмисників та оголосила їм про підозру.
Інцидент трапився 22 листопада. За даними прокуратури, їм оголосили підозру за 2 статтями.
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Затриманим підліткам повідомили про підозру
Двом 15-річним юнакам повідомили про підозру у побитті та розбійному нападі на місцеву мешканку,
– заявили в прокуратурі.
Додали, що наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру у її зґвалтуванні.
За статтями про побиття та розбій, підліткам загрожує ув'язнення та термін від 7 до 10 років та від 8 до 15 років.
Досудове розслідування здійснює Криворізьке райуправління поліції. Триває слідство. Затриманим суд має обрати запобіжний захід.
Напад та зґвалтування в Кривому Розі: що відомо
- 22 листопада двоє молодиків відпочивали у лазні, де пили алкоголь. Згодом, за даними місцевих ЗМІ, вони розпили вогнегасник.
- У "Днепр Оперативный" написали, що хлопці влаштували пожежу, і вогнегасник їм принесла працівниця лазні.
- Згодом жінка попросила 15-річних юнаків відшкодувати збитки та піти з закладу. Вони сказали, що не мають готівки, та покликали жінку до банкомата.
- Дорогою вони напали на неї, почали бити ремнем та цеглою по голові. Коли ж жінка втратила свідомість, по черзі зґвалтували її. Потім забрали у неї телефон та гроші, і пішли розважатися до нічного клубу.
- Жінку посеред вулиці знайшли непритомною місцеві жителі. Її відвезли в лікарню.
- Попередньо відомо, що 48-річну працівницю лазні прооперували, вона перебувала в реанімації.
- Хлопців знайшли за кілька годин. Поліція відкрила справу за 3 статтями: умисні тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, розбій.