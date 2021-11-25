У Харкові загорілася машина з комунальниками: моторошне відео
Джерело:інстаграм "ХС Харків"
На вулиці Біблика в Харкові почало горіти авто, у якому перебували комунальники. Сталося це під часу руху транспорту, тому чоловіки почали вистрибувати "на ходу". Один із працівників постраждав.
У мережі кажуть, що авто загорілося через те, що там розлився бензин. Трапилося це 25 листопада.
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Пожежа в комунальному авто
В автомобілі однієї з комунальних служб "на ходу" почалася пожежа. Очевидці кажуть, що вогонь від грубки на дровах поширився на весь салон.
На відео видно, як комунальник відчиняє дверцята авто і вистрибує. У нього в той час горить нога. Чоловік знімає із себе куртку і починає гасити нею вогонь. Згодом до нього підбігає колега і допомагає врятуватися.
На записі також помітно, що пожежа в авто серйозна. За вогнем і чорним димом в авто майже нічого не видно. Водій машини натомість майже не зупинився. Він вже потім лише трохи загальмував, але все одно поїхав далі.
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Пожежа на СТО в Києві
- Серйозна пожежа сталася на території гаражного кооперативу на СТО у в Голосіївському районі ввечері 10 листопада.
- У результаті загоряння постраждав працівник СТО. Чоловік намагався загасити пожежу до прибуття рятувальників, однак отримав опіки 25% обличчя та отруєння продуктами горіння.
- Пожежу гасили протягом години майже 50 рятувальників.