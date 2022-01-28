Решение об этом было принято в горсовете Днепра еще 27 января. Но только на следующий день сообщили, что мэр города Борис Филатов подписал соответствующее распоряжение.

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Что предполагает траур в городе

Для траура по погибшим в результате трагедии приказали совершить лишь несколько простых действий. А именно:

В дни траура приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях – Днепровского городского совета, коммунальных предприятий, учреждений и учреждений городского совета.

Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Днепра вывесить на зданиях флаги Украины с черными лентами.

Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Днепровского городского совета обеспечить освещение информации о днях траура в СМИ.

Распоряжение мэра Бориса Филатова / Фото Днепровского горсовета

Главное о стрельбе

Ночью 27 января срочник Артем Рябчук при получении оружия начал стрелять по своим коллегам нацгвардейцам. Они в этот день должны были нести караул на заводе "Южмаш". Сразу погибли 5 человек, а также 5 человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

После этого злоумышленник вместе с оружием покинул завод. Однако впоследствии нацгвардеец попросил прохожую позвонить в полицию и рассказать, где он находится. Его задержали в городе Подгородное на Днепропетровщине.

Рябчуку уже объявили подозрение сразу по трем статьям – убийство, дезертирство и похищение служащим оружия. После трагедии оказалось, что в части Рябчука раньше уже было 2 самоубийства.

Глава Нацгвардии в тот же день подал в отставку. В ГБР также заявили, что проверяют информацию о случившейся несколько месяцев назад драке и травле задержанного другими военнослужащими.

ГБР провело брифинг по этой трагедии: смотрите видео