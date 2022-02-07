Не понравился маневр: в Днепре водитель такси подстрелил водителя другого авто

На Слобожанском проспекте в Днепре произошла аварийная ситуация. Водитель такси разозлился на водителя другой машины и выстрелил в него.

Инцидент произошел 5 февраля около полуночи возле дома №42 на Слобожанском проспекте. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения ситуационного центра.

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Таксист устроил стрельбу

По предварительной информации, водитель BMW подрезал автомобиль Dacia службы такси. В ответ таксист выстрелил в лобовое стекло автомобиля и задел ногу водителя BMW.

Пострадавший вызвал на место полицию. В то же время такси уехало с места происшествия.

Таксист выстрелил в лобовое стекло и попал в водителя BMW / Фото "Информатора"

Правоохранители вскоре обнаружили таксиста. Его автомобиль стоял на перекрестке улиц Образцова и Калиновой с 3 пассажирами внутри.

Водитель не возразил, что стрелял, при нем нашли и оружие. Основанием стал именно неудачный маневр водителя BMW.

Разошлись мирно

На месте происшествия работали полицейские. Следователи устанавливают обстоятельства и подробности инцидента.

Как пояснила в комментарии журналистке 24 канала пресс-секретарь полиции Днепра Алина Стадник, конфликт удалось уладить на месте. Известно, что водитель BMW отозвал свое заявление о стрельбе со стороны таксиста.

Водитель BMW подрезал таксиста на дороге в Днепре: смотрите видео