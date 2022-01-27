Солдат, расстрелявший нацгвардейцев, скрылся с оружием: в Днепре ввели план "Сирена"

Солдату-срочнику НГУ, который 27 января расстрелял в Днепре 5 человек и еще 5 ранил, удалось скрыться. Сейчас в городе объявили план "Сирена".

По предварительной информации, при себе у разыскиваемого может быть оружие. Для его поиска по тревоге подняли личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Сейчас полиция ищет Артемия Рябчука, которому удалось скрыться / Фото МВД

Что известно о стрелке

Правоохранители обнародовали фото беглого солдата.

Это Рябчук Артемий Юрьевич из города Измаил, Одесской области.

Парень родился в 2001 году.

Число погибших возросло

На место трагедии экстренно отправился командующий НГУ Николай Балан.

Сейчас известно о 5 погибших и 5 раненых. Сначала жертвами стрельбы были 4 человека, однако впоследствии во время оказания медицинской помощи умерла еще одна женщина.

Трагедия произошла на территории завода "Южмаш" в 3:40. Злоумышленник открыл огонь по часовым из автомата Калашникова при выдаче оружия. Пока его мотивы неизвестны. На момент стрельбы в помещении находилось 22 военных. Двое из них успели выбежать на улицу и вызвали на место полицию и скорую помощь.

В МВД призвали сообщать по номеру 102 любую информацию, которая касается места пребывания Рябчука.

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