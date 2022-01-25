Последнее судебное заседание по делу состоялось 24 января в Дзержинском райсуде Кривого Рога. Приговор не могли принять почти 5 лет.
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Приговор названным родителям
Прокурор настаивал на 10 годах заключения названным родителям 6-летней Амины. Однако суд постановил, что отец и мать погибшей девочки будут отбывать по 9 лет за решеткой.
Они также должны выплатить родной бабушке девочки миллион гривен моральной компенсации.
Приемные родители сожженной девочки отбудут по 9 лет за решеткой / Фото "первого городского"
Обвиняемые своей вины не признали. Они до последнего убеждали суд их оправдать. Приемные мать девочки заявила, что на судью давила общественность и телекамеры.
Жуткая смерть девочки
В июне 2017 года приемные родители 6-летней Амины сообщили об исчезновении девочки. По их версии, они вместе ехали на вокзал и девочка попросилась в туалет.
Мать якобы не проверила, вернулся ли ребенок и авто поехало дальше. Мол, ее отсутствие заметили уже на вокзале.
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Следствие не поверило в эту историю и начало поиски ребенка. На дне водоема возле Кривого Рога обнаружили сожженные останки девочки. Впоследствии это подтвердила экспертиза.
Правоохранители заявили, что названные приемные заехали в лесополосу. В металлическом контейнере они сожгли тело 6-летней дочери и выбросили в воду.
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У девочки есть родня
Известно, что родная мать 6-летней Амины уехала на заработки за границу. В Украине у ребенка была бабушка, но из-за состояния здоровья она не могла заниматься внучкой.
Бабушка 6-летней Амины убеждена, что приемные родители скрыли убийство / Фото "Первый городской"
Девочку вместе с братом отдали в приемную семью. После жуткой гибели Амины, мальчика передали в интернат.
Бабушка девочки Элла Менго убеждена, что приемные родители убили ее внучку. Чтобы скрыть следы убийства, они сожгли тело и выбросили 2 маленьких пакетика с костями в воду.
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