Стрельба в Днепре: неизвестный подстрелил водитель автомобиля

На правом берегу Днепра неизвестный обстрелял автомобиль. Внутри находились люди, пострадала водитель.

Инцидент произошел 15 февраля в 16:30 возле торгово-развлекательного центра Neo Plaza. Мужчина несколько раз выстрелил по автомобилю KIA на улице Марии Кюри и скрылся с места происшествия.

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Обстоятельства происшествия

Происшествие попало на записи видеокамер. На месте происшествия работали правоохранители.

По предварительной информации, на дороге произошел конфликт, что и послужило основанием для стрельбы. Речь идет о неуважении участников дорожного движения.

Как рассказала в комментарии 24 канала пресс-секретарь полиции Днепра Алина Стадник, предварительно известно, что травмы получила водитель KIA. Ей прострелили палец на левой руке.

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Стрельба на Владимирской

В начале февраля жуткий инцидент произошел в Киеве на улице Владимирской. В результате конфликта 2 человека попали в больницу, а 14 – в отделение полиции.

Известно, что между активистами и сотрудниками финансового учреждения произошел конфликт. Он перерос в драку со стрельбой. Кто именно открыл огонь, устанавливает следствие.

Стрельба на Владимирской / Фото полиции Киева

Пострадавшие получили травмы из-за потасовки. От огнестрельного оружия, предварительно, никто не пострадал.