Стрельба в Днепре: односельчане рассказали, каким человеком был Артем Рябчук

Нацгвардеец расстрелял 10 человек на заводе в Днепре. Односельчане стрелка шокированы и убеждают, что до этого он был очень порядочным.

Солдат Артемий Рябчук родом из села Броска Одесской области. По словам местных жителей, его семья переехала туда еще до распада СССР из Измаила.

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Что говорят о стрелке из Днепра

По словам старосты села Броска Светланы Москвич, мать Рябчука была верующая, ходила в церковь евангельских христиан-баптистов. Отец получил инвалидность после аварии, умер в 2018 году.

Солдата называют хорошим человеком, из верующей семьи / Фото Нацполиции

О парне в родных краях говорят лишь хорошее. Говорят, что хорошо себя зарекомендовал во время обучения в школе и техникуме.

Артемий Рябчук вел здоровый образ жизни, не злоупотреблял сигаретами и алкоголем.

Он был очень порядочным человеком, справедливым. Так его воспитали родители,

– заметила Светлана Москвич.

Следовательно, односельчане были шокированы тем, что молодой человек устроил стрельбу в Днепре. От его рук погибло 4 нацгвардейцев и гражданская женщина, работница завода. Еще 5 человек попали в больницу с ранениями.

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Возможные причины трагедии

Глава села уточнила, что из армии Артем Рябчук вернулся 3 месяца назад. Она предположила, что на службе могла произойти какая-то несправедливость, которая и привела к трагическим событиям.

Если Артемий видел, что человека обижали, то мог вступиться,

– подчеркнула Светлана Москвич.

Женщина не исключает, что на парня оказывали моральное давление его коллеги. Мол, он взялся за оружие, чтобы привлечь к себе внимание.

Раньше молодой человек подрабатывал на ферме. Экс-работодатели не верят в то, что произошло.

Односельчане отметили, что Рябчук чувствовал ответственность за маму, особо не развлекался. Сам пошел в армию, чтобы зарабатывать деньги и содержать семью.

Корень зла надо искать там, где он служил,

– резюмировала староста села.

Нацгвардеец устроил стрельбу в Днепре

ЧП произошло 27 января ночью на территории завода "Южмаш", которую патрулировали нацгвардейцы.

В помещении находилось 22 солдата, которым начали выдавать оружие. Когда Артемий Рябчук получил свой АК-47 и патроны, открыл огонь.

Он застрелил на месте 5 человек, еще 5 выжили с серьезными нарушениями.

После содеянного, 20-летний стрелок поймал попутку и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов правоохранители его задержали на окраине Днепра, он якобы сам сдался полиции и не оказывал сопротивление.

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