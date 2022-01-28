Стрельба в Днепре: односельчане рассказали, каким человеком был Артем Рябчук
Источник:"Сегодня"
Нацгвардеец расстрелял 10 человек на заводе в Днепре. Односельчане стрелка шокированы и убеждают, что до этого он был очень порядочным.
Солдат Артемий Рябчук родом из села Броска Одесской области. По словам местных жителей, его семья переехала туда еще до распада СССР из Измаила.
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Что говорят о стрелке из Днепра
По словам старосты села Броска Светланы Москвич, мать Рябчука была верующая, ходила в церковь евангельских христиан-баптистов. Отец получил инвалидность после аварии, умер в 2018 году.
Солдата называют хорошим человеком, из верующей семьи / Фото Нацполиции
О парне в родных краях говорят лишь хорошее. Говорят, что хорошо себя зарекомендовал во время обучения в школе и техникуме.
Артемий Рябчук вел здоровый образ жизни, не злоупотреблял сигаретами и алкоголем.
Он был очень порядочным человеком, справедливым. Так его воспитали родители,
– заметила Светлана Москвич.
Следовательно, односельчане были шокированы тем, что молодой человек устроил стрельбу в Днепре. От его рук погибло 4 нацгвардейцев и гражданская женщина, работница завода. Еще 5 человек попали в больницу с ранениями.
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Возможные причины трагедии
Глава села уточнила, что из армии Артем Рябчук вернулся 3 месяца назад. Она предположила, что на службе могла произойти какая-то несправедливость, которая и привела к трагическим событиям.
Если Артемий видел, что человека обижали, то мог вступиться,
– подчеркнула Светлана Москвич.
Женщина не исключает, что на парня оказывали моральное давление его коллеги. Мол, он взялся за оружие, чтобы привлечь к себе внимание.
Раньше молодой человек подрабатывал на ферме. Экс-работодатели не верят в то, что произошло.
Односельчане отметили, что Рябчук чувствовал ответственность за маму, особо не развлекался. Сам пошел в армию, чтобы зарабатывать деньги и содержать семью.
Корень зла надо искать там, где он служил,
– резюмировала староста села.
Нацгвардеец устроил стрельбу в Днепре
- ЧП произошло 27 января ночью на территории завода "Южмаш", которую патрулировали нацгвардейцы.
- В помещении находилось 22 солдата, которым начали выдавать оружие. Когда Артемий Рябчук получил свой АК-47 и патроны, открыл огонь.
- Он застрелил на месте 5 человек, еще 5 выжили с серьезными нарушениями.
- После содеянного, 20-летний стрелок поймал попутку и скрылся с места происшествия.
- Через несколько часов правоохранители его задержали на окраине Днепра, он якобы сам сдался полиции и не оказывал сопротивление.
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