Про затримання зловмисників повідомили вже наступного дня. Це зробив дніпровський рабин Шмуель Камінецький.

Зауважте У Києві вандал розгромив величезну Ханукію: очевидці аплодували

Усі вони досить юні

Духовник поділився хорошою новиною на церемонії запалювання 3 свічки в найбільшому єврейському центрі світу "Менора". За словами духовника, хуліганам приблизно по 18 років.



Шмуель Камінецький на церемонії запалювання третьої свічки / Фото ОЄОУ

Також він повідомив, що в момент скоєння цього вчинку, вони були напідпитку. Згодом в Об'єднаній єврейській общині України оприлюднили дати народження зловмисників: двоє з них народилися у 2002 і 2003 роках, а двоє інших у 2001 році.



Шмуель Камінецький на церемонії запалювання третьої свічки / Фото ОЄОУ

Коротко про цей інцидент

Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми днів юдейського свята Ханука. Коли встановили Ханукію в центрі Дніпра, вона простояла недовго. Зранку 29 листопада до неї прийшли кілька підлітків, які вирішили повалити конструкцію.

Спершу підійшли до Ханукії й спілкувалися між собою. Вони ходили довкола неї, а потім почали штовхати, поки не вдалося повалити. Хулігани знімали це руйнування на відео, а потім втекли.

Читайте повний текст публікації ОЄОУ:

Затримано тих, хто повалив Ханукію в Дніпрі

Про це повідомив Рабин Дніпра Шмуель Камінецький на церемонії запалювання третьої свічки у найбільшому у світі єврейському центрі "Менора".

Рабин повідомив, що вандалам по 18 років, у момент події вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Інформація про відкриття кримінального провадження за фактом вандалізму у Києві досі відсутня.