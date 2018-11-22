"Дніпро" без проблем обіграв "Білий Барс"

У Херсоні відбувся матч регулярного чемпіонату УХЛ, в якому місцевий "Дніпро" приймав білоцерківський "Білий Барс".

"Дніпро" – "Білий Барс" 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Бондаренко (Янишевський) 5:58, 2:0 Сірченко (Коваленко, Жвачкін) 14:25, 3:0 Золотухін (Бондаренко) 16:41, 4:0 Коляда (Янишевський, Бондаренко) 17:25, 4:1 Качан (Панов) 25:22, 5:1 Бондаренко (Коляда, Афанасьєв) 40:36

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Господарі льоду змогли забезпечити собі комфортну перевагу ще в першій 20-хвилинці, закинувши чотири шайби у ворота суперника. Відзначимо, що тренер гостей Костянтин Буценко прийняв рішення про заміну голкіпера ще за рахунку 0:2 – Олександра Качулу замінив Кирило Кучер.

"Білий Барс" зумів виграти другий період, але з мінімальним рахунком завдяки шайбі Юрія Качана. Підопічні ж Дмитра Підгурського впевнено довели справу до перемоги, а найрезультативнішим у складі "щук" виявився Кирило Бондаренко – 4 очка (2+2).

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Нагадаємо, що вже в п'ятницю, 23 листопада, "Дніпро" й "Білий Барс" зіграють знову.