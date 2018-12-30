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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Дніпро" каменя на камені не залишив від "Крижаних Вовків"

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      "Дніпро" каменя на камені не залишив від "Крижаних Вовків"
      / uhl.ua

      Херсонський "Дніпро" не залишив шансів "Крижаним Вовкам" в домашньому матчі 26-туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч.

      Дніпро – Крижані Вовки 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
      Шайби:       1:0 – Тимченко (Целогородцев) – 14:42, 2:0 – Сірченко (Янишевський, Бондаренко) – 15:25, 3:0 – Янишевський (Шулешов, Бондаренко) – 16:26, 4:0 – Брага (Целогордцев, Тимченко) – 32:40, 5:0 – Целогородцев (Тимченко, Брага) – 36:39, 6:0 – Кругляков (Тимченко, Брага) – 37:10, 7:0 – Макарицький (Пугачов, Золотухін – більш.) – 38:33, 8:0 – Коваленко (Будько, Янишевський) – 45:25, 9:0 – Золотухін (Макарицький) – 54:30, 10:0 – Брага (Тимченко, Целогородцев) – 55:59, 11:0 – Ромащенко (Коваленко) – 57:51

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      Уже в першому періоді господарі льоду закинули у ворота гостей три шайби, а в наступних двох часових відрізках по чотири рази зуміли обійти захист гостей і завершили зустріч "сухим" розгромом – 11:0.

      Дублем у матчі відзначився Владислав Брага, який також записав до свого активу дві результативні передачі.

      Після перемоги над "Вовками" херсонський клуб на п'ять очок відірвався від "Кременчука" в турнірній таблиці чемпіонату і таким чином пішов на зимові канікули, перебуваючи на першому місці.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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