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      "Дніпро" на виїзді переміг "Політехнік"

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      "Дніпро" переміг "Політехнік"
      "Дніпро" переміг "Політехнік" / ФБУ

      "Дніпро" на виїзді переміг "Політехнік". Харків’яни завдяки підсиленню американцем Кромером змогли нав’язати гостям серйозну боротьбу, проте в кінцівці більше досвіду було саме в гостей.

      "Політехнік" – "Дніпро" 65:73 ( 16:10, 15:22, 16:23, 18:18)

      Розпочалася гра в Харкові доволі несподівано: гравець господарів Вуйович відкрив рахунок у матчі після підбирання під чужим кошиком, потім він же закинув ще два бали. За декілька хвилин рахунок на табло в харківському "Локомотиві" став 9:0 на користь команди Володимира Коваля, на що головний тренер "Дніпра" був змушений реагувати раннім тайм-аутом в першій половині першої чверті.

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      Після перерви дніпряни нарешті змогли відкрити лік своїм балам – влучив з периметру Тимофеєнко. Надалі гості зуміли дещо скоротити відставання, але лідерами на першу перерву пішли господарі – 16:10.

      Друга чверть розпочалася з влучної дальньої атаки від Прокопенка, а ще одна трьоха від Сізова і взагалі рахунок в матчі зрівняла. Після цього всі дев’ять хвилин що лишились в періоді дніпряни намагалися втікти у відрив, проте "Політехнік" постійно знаходив власні аргументи та залишався у грі. Вдало себе проявив в першій половині гри новачок команди господарів – Джамар Кромер, який вів команду за собою та став найрезультативнішим в першій половині – 11 очок. На велику перерву ж команди пішли за мінімальної переваги гостей – 31:32.

      Друга половина гри розпочалась з ривку "Дніпра": команда Дениса Журавльова влучила свої кидки, та вдало відпрацьовувала у захисті. Тож вже за декілька хвилин перевага гостей стала двозначною. Проте, харків’яни все ж знайшли в собі сили не відпустити суперника занадто далеко, та ближче до завершення періоду дещо скоротили різницю в рахунку.

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      Остання десятихвилинка розпочалася з триочкового від Девіса, який своїм влучанням скоротив різницю лише до 5 балів. На що "Дніпро" відповів влучним дальнім від Закурдаєва. Впродовж десятихвилинки той самий Девіс влучив ще два дальніх, проте кожного разу дніпряни відповідали супернику тією ж монетою.

      В підсумку "Дніпро" в боротьбі здобув чергову перемогу – 65:73.

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      Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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