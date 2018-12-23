"Дніпро" переломив хід гри з "Політехніком" та здобув вольову перемогу

У заключній грі Суперліги Парі-Матч у 2018 році "Дніпро" на домашньому паркеті приймав харківський "Політехнік" та зумів здобути важку перемогу.

Дніпро – Політехнік 83:68 (12:23, 22:21, 21:9, 28:15)

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"Дніпро" легко віддав першу половину "Політехніку". Господарі реалізували лише 34% кидків з гри, грали не надто агресивно у нападі, де у дніпрян можна виділити лише Мішулу, який за першу половину набрав 13 очок, та Фесенка, який провів вдалий відрізок у середині другої чверті. Харків'яни грали швидше та, знову ж таки, агресивніше в нападі та непогано відпрацювали у захисті, пропустивши 34 очка за половину.

Козлов, закинувши 4 дальніх, вже до великої перерви набрав 15 очок, а Грем просто розривав опонентів на щитах, оформивши дабл-дабл ще в першій половині матчу. Як підсумок, 44:34 на користь гостей за підсумками 20 хвилин гри.

Але після великої перерви на майданчик вийшов зовсім інший "Дніпро". Команда Дениса Журавльова дуже додала у захисті, перекривши кисень "Політехніку". Окремо варто відзначити Фесенка, який "з'їв" Грема, нагородивши американця серією ефектних блок-шотів, та раз по раз набираючи очки через свого опонента у нападі.

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"Дніпро" відчув впевненість у своїх силах і вже на старті четвертої чверті мав двозначу перевагу, довівши матч до ефектної перемоги. Команда Дениса Журавльова, пропустивши лише 23 очка за другу половину, переломила хід гри після великої перерви й перемогла "Політехнік" з рахунком 83:68.

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