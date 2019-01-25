"Дніпро" переміг "Кременчук" у битві лідерів УХЛ: відео

Лише в овертаймі вирішилася доля переможця у матчі між "Кременчуком" та "Дніпром" в рамках чемпіонату України з хокею. Таким чином херсонська команда і наділ залишилася на першій сходинці турнірної таблиці.

Кременчук – Дніпро 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Це був сьомий матч між цими командами у чемпіонаті. У кременчужан простежується певний спад у грі, а у херсонців спостерігалася невтішна статистика в іграх проти команди Савицького – тільки одна перемога по буллітам та одразу п'ять невдач.

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Противники досить довго грали до першої помилки одного з клубів. І тільки в кінці другого періоду відзначилися господарі льоду – перед перервою шайбу закинув Артем Шиманський.

"Дніпро" пішов відіграватися в третій 20-хвилинці, але пробити оборону кременчужан не вдавалося до моменту Андрія Жвачкіна, який забив з передачі Миколи Коляди.

За традицією, що склалася у протистояннях "Кременчука" та "Дніпра", переможець матчу вирішувалося в овертаймі. І тут гості показали себе з кращого боку – вирвати перемогу вони зуміли після голу Кирила Бондаренка, який вдало зіграв на добиванні і приніс своєму клубу важку перемогу.

На даний момент відрив "Дніпра" від "Донбасу" становить три очки, але у донеччан гра в запасі.

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